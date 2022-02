Prefeitura de Estrela renova convênio com Núcleo Cultural

A Prefeitura de Estrela renovou o convênio de parceria com o Núcleo Cultural de Estrela para mais um ano de atividades, desenvolvidas na Casa de Cultura, no espaço onde também funciona a Secretaria Especial de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Por meio desta parceria, são atendidos 500 alunos que participam de diferentes oficinas e aulas de música, artes e teatro. O convênio já existe há 15 anos.

O chefe do Executivo estrelense, Elmar Schneider, ressaltou que a parceria mantida com o Núcleo Cultural de Estrela é um dos grandes diferenciais do município que investe na área da cultura, na forma de valorizar os talentos locais. “É com grande alegria que renovamos este convênio, sobretudo para dar oportunidade aos jovens e adultos que queiram aprimorar algum talento na área das artes, participando das oficinas do Núcleo”, destaca.

O Núcleo Cultural de Estrela é parceiro do município na realização de grandes eventos, como a Semana Farroupilha e o Natal em Estrela. Por meio do Núcleo são realizadas as contratações de shows e atrações culturais das programações artísticas destes eventos.

Conforme o presidente do Núcleo, Edelson Ivan Garcia Fortes, o espaço é uma grande vitrine para artistas e produtores culturais, tornando-se uma oportunidade profissional e um modelo de parceria público-privada único na região. “Nós que conhecemos a cena cultural do Vale do Taquari sempre escutamos falar, em outros municípios, que o modelo adotado pela Prefeitura de Estrela e o Núcleo Cultural é único. É uma grande oportunidade para artistas, músicos e professores de arte do município”, avalia Fortes.

Atualmente, o Núcleo Cultural de Estrela conta com 14 professores e oferece outras 14 oficinas entre música, artes e teatro. As aulas ocorrem na Casa de Cultura Bertholdo Gaussmann, mesmo espaço ocupado pela Secel. As aulas, que foram retomadas em 14 de fevereiro passado, ocupam o andar térreo e o sótão do prédio histórico. O telefone do Núcleo Cultural de Estrela é o 3981-1198.