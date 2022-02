Teutônia conclui reforma dos telhados dos postos de saúde 

A Administração Municipal de Teutônia, através da Secretaria de Saúde, concluiu as obras de reforma dos telhados dos Postos de Saúde dos bairros Teutônia e Boa Vista. As restaurações ocorreram a fim de proporcionar mais segurança aos usuários dos serviços de saúde, assim como, aos profissionais.

Nos locais, foram realizados serviços para solucionar problemas de infiltração e gotejamento, os quais causavam umidade no interior dos prédios e, consequentemente, danos à estrutura física. Nas duas unidades de saúde o caimento da laje de cobertura, em direção as saídas pluviais, foram ampliadas a fim de corrigir a causa das infiltrações, assim como, o acréscimo de mais quatro pontos de descida pluvial, além da impermeabilização da laje com uma nova cobertura de manta asfáltica.

A obra realizada na unidade de saúde do bairro Teutônia foi executada pela empresa AD Construtura e Urbanizadora Eireli, com o investimento no valor de R$55.263,86. No Posto de Saúde do bairro Boa Vista, a empresa vencedora da licitação foi a Dammann Construtora e Urbanizadora Eireli, e o investimento foi de R$55.264,95. As duas obras foram realizadas através de recursos próprios.