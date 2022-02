Sommer Bier Festival acontece em Nova Petrópolis de 25 de fevereiro a 6 de março

Nos dois próximos finais de semana acontece em Nova Petrópolis o Sommer Bier Festival, evento que reunirá seis cervejarias artesanais e atrações culturais e gastronômicas na Praça das Flores e Rua Coberta. A programação tem entrada gratuita e integra o Verão no Jardim da Serra Gaúcha. As atividades acontecerão nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º, 4, 5 e 6 de março, contemplando também os festejos do aniversário de 67 anos de Nova Petrópolis, na segunda-feira, 28 de fevereiro.

Organizado pelo Bier Puba, o Sommer Bier Festival contará com a participação das cervejarias artesanais Edelbrau e Traum, de Nova Petrópolis, além de quatro marcas de outras cidades: Ordeo (Caxias do Sul), Schallen (Picada Café), Hunsrück (Dois Irmãos) e Staunen (Porto Alegre).

Além disso, o evento contará com food trucks, tendas de comidas típicas, jogos germânicos, espaço lounge com puffs e brinquedos infláveis. Na programação cultural, os oito dias de programação terão shows nacionais, acústicos, bandinhas típicas e danças folclóricas, totalizando 17 atrações culturais no palco da Rua Coberta. A programação completa está disponível no Instagram, através do perfil @sommerbierfestival.

O Sommer Bier Festival acontecerá no horário das 10h às 22h em todos os dias de programação. A exceção é a sexta-feira, 25 de fevereiro, quando o horário das atividades será das 17h às 22h.

A segunda-feira, 28 de fevereiro, marca o aniversário de 67 anos de Nova Petrópolis. O Verão no Jardim da Serra Gaúcha celebra a data no domingo, 27, com um show da banda Chimarruts na Rua Coberta. A apresentação terá início as 19h, com entrada gratuita.

Além das atrações culturais ao longo do Sommer Bier Festival e do show da banda Chimarruts no aniversário de Nova Petrópolis, nos dois próximos finais de semana o Verão no Jardim da Serra Gaúcha contará com 11 shows oferecidos pela Claro e Secretaria de Cultura do RS. As apresentações acontecerão no palco da Rua Coberta e também terão entrada gratuita: