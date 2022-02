UPF oferece bolsas pelo Prouni

A Universidade de Passo Fundo (UPF) oferece diversas formas de ingresso nos cursos de graduação. Uma delas ocorre por meio do Programa Universidade Para Todos (Prouni), que oferece para o primeiro semestre de 2022, 117 bolsas integrais (100%) na Instituição. As inscrições para o processo seletivo do Prouni devem ser feitas pelo site prouniportal.mec.gov.br, no período de 22 a 25 de fevereiro.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado da edição de 2020 ou 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação.