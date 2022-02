Arroio do Meio apresenta programa emergencial para amenizar os prejuízos da estiagem

Em reunião realizada na última sexta-feira (18), no gabinete do Executivo, foi apresentado ao vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Paulo Grassi, o programa emergencial elaborado pela secretaria de Agricultura para amenizar os problemas causados pela estiagem. As medidas de apoio foram solicitadas à Administração em janeiro.

O Programa Emergencial de Incentivo para a Alimentação Bovina e Proteção do Solo será encaminhado à Câmara de Vereadores para aprovação. Este tem por objetivo auxiliar pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor primário do município na aquisição de sementes de milho, soja, azevém, aveia preta, aveia branca, ervilhaca, milheto, nabo forrageiro e trigo a ser aplicado na propriedade rural. O projeto tem vigência até 30 de outubro de 2022.

A medida visa minimizar os efeitos da estiagem e proporcionar uma melhor e mais qualificada alimentação ao rebanho bovino, além da preservação e proteção do solo agrícola. O subsídio será pago até o limite de 50% do custo do insumo, até o valor de R$ 1 mil por inscrição estadual, durante o exercício financeiro competente para nota fiscal jurídica das sementes já citadas. A solicitação do benefício deve ser feita na secretaria de Agricultura. Além disso é preciso estar em dia com a Fazenda Municipal e possuir talão de produtor com registro de vendas acima de R$ 3 mil no exercício de 2021.

Também participaram da reunião o prefeito Danilo Bruxel, vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, o secretário de Administração, Aurio Scherer, o secretário de Agricultura, Élcio Roni Lutz, o engenheiro agrícola, André Rosenbach e o chefe do escritório da Emater, André Michel Müller.