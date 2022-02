HUSFP em Pelotas inaugura nova sala cirúrgica e moderniza parque eletro-médico

Mais segurança e conforto ao paciente e aumento da capacidade para realizar cirurgias. O Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), em Pelotas, colocou em funcionamento mais uma sala em seu Centro Cirúrgico. O espaço também recebeu forte investimento em equipamentos eletro-médicos. Foi aportado R$ 1,25 milhão no local, fruto de emendas dos deputados federais Daniel Trzeciak (PSDB) e Afonso Hamm (PP).

“Investir no HU enquanto hospital filantrópico é investir na sua comunidade. O benefício que vem em nome do HU certamente será revertido à sociedade que o abriga, não só Pelotas, mas a região toda que tem como referência esse hospital aqui”, frisou o diretor de Assistência do São Francisco de Paula, Edevar Rodrigues Machado Júnior ao agradecer os repasses dos parlamentares.

O HUSFP é referência para a saúde de Pelotas e de outros 22 municípios da Zona Sul. Cerca de 80% do seu atendimento é voltado ao SUS. A cada ano são realizadas em média de mil procedimentos por sala. Com a implementação da nova estrutura, a aquisição de equipamentos mais modernos que diminuem a carga de trabalho, facilitam e dão muito mais segurança ao trabalho médico, a expectativa é de um incremento de outras mil cirurgias no local. “Em tese esses equipamentos vão permitir na maior parte do tempo uma operação full time das nossas salas”, comenta do diretor.

O deputado Afonso Hamm, que destinou emenda de R$ 250 mil ao Centro Cirúrgico, garante que investir na saúde é a prioridade de sua gestão. Ele recorda que no momento mais crítico da pandemia ajudou na articulação política junto ao Ministério da Saúde para canalizar outros R$ 1,5 milhão para o HU para o enfrentamento à crise sanitária. “Fico feliz em contribuir com a saúde de Pelotas e de toda a região.”

Já o deputado Daniel Trzeciak, responsável pela emenda de R$ 1 milhão, lembrou a importância da representatividade política da região em Brasília. “Em três anos como deputado federal já garanti recursos para o nosso Hospital São Francisco de Paula na ordem de R$ 3 milhões e o resultado a gente vê, quando entra no hospital, quando precisa de um atendimento, quando a população vai fazer uma cirurgia pelo SUS e vê a tecnologia do hospital no bloco cirúrgico”.

Investimentos x melhorias

Com o recurso foram adquiridos três focos cirúrgicos dotados de sistema endo (luz verde) para iluminação de vídeo-cirurgias; uma mesa cirúrgica com capacidade para ser dimensionada a atender pacientes obesos de grande volume corporal; torre de vídeo com grande capacidade de profundidade no campo cirúrgico que permite a realização de procedimentos minimamente invasivos; monitor; aparelho de anestesia; bisturi eletrônico e, ainda em fase de aquisição, um microscópio cirúrgico.

Qualidade para o médico, segurança para o paciente

Conforme o médico coordenador do Núcleo de Cirurgia do Hospital, Daniel Vanti Duarte, a nova torre de vídeo, por exemplo, vai permitir um procedimento de melhor qualidade, minimamente invasivo, mais seguro, mais rápido, o que acaba se refletindo em benefícios para os pacientes, ressalta.

“Aqui no nosso hospital nós temos condições de realizar cirurgias de pequeno, médio e grande porte. Obviamente que as cirurgias de grande porte elas não dependem apenas de um bloco cirúrgico, mas também de um pessoal treinado, de uma UTI qualificada. Nesse momento o nosso hospital dispõe de todos esses preceitos para que cirurgias grandes possam ser aqui realizadas com segurança”, pontua o profissional.