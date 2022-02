Prefeita de Pelotas conhece proposta da plataforma estadual Tudo Fácil

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, conheceu nesta segunda-feira (21) detalhes do projeto Tudo Fácil Empresas do governo do Estado. A ideia consiste na criação de uma plataforma 100% digital, em parceria com o Sebrae, que irá facilitar e agilizar o processo de abertura de novos negócios. De acordo com a proposta, em cerca de dez minutos o empreendedor sairá com a empresa constituída, com licenças, alvará e liberação do Corpo de Bombeiros para empresas que se enquadram na categoria de baixo risco. A iniciativa foi apresentada pelo secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, e pela presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), Lauren Momback.

Paula disse ser muito bem-vinda a proposta que vai ao encontro do planejamento do Município que tem trabalhado para desburocratizar e estimular novos investimentos. "Isso já faz parte dos planos, de construir uma cidade acolhedora e propícia aos negócios. Temos evoluído neste processo em muitas frentes, mas sempre podemos melhorar e esse projeto cai como uma luva no que a gente já vem fazendo", projetou a gestora.

Conforme Gastal, o Tudo Fácil Empresas já funciona em Porto Alegre e a objetivo é expandir para os 20 municípios que representam mais de 50% das empresas ativas do Estado. "Nosso contato com os municípios agora é para que as prefeituras façam a adesão, implantem o Tudo Fácil, com toda a nossa ajuda e custo zero para o empreendedor. A própria Junta faz esse processo de integração das bases de dados, e com isso poderemos ter o Estado desburocratizado e com bom ambiente para o empreendedor”, afirmou o secretário.

O próximo passo agora é o diagnóstico da situação do município, que será encaminhado à Junta Comercial.

Além de Gastal e Lauren, participaram da reunião os secretários municipais da Fazenda, Jairo Dutra; e de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Gilmar Bazanella; assim como a chefe de Gabinete, Kelli Baum, e o coordenador do programa DescomplicaRS, Tomás Holmer.

Pelotas na liderança do ranking de agilidade

Investimentos recentes do Município em tecnologia e desburocratização colocaram Pelotas entre as mais capacitadas e ágeis para acolher novos empreendimentos no Estado.

Levantamento feito pela JucisRS, no segundo semestre do ano passado, entre as cidades que integram a RedeSim, mostrou que a cidade é a mais ágil do Estado no tempo de resposta à pesquisa de viabilidade de nome empresarial e de endereço, consultas que antecedem a formalização e registros das empresas. Conforme os dados, a média no município é de 18 minutos no tempo de retorno à pesquisa entre os com maior demanda de solicitações, além de ser o menor tempo de análise. Com isso, Pelotas lidera o ranking dos cinco mais ágeis em nível estadual, ficando à frente de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Santa Maria e Gravataí.

O que é o Tudo Fácil?

O Tudo Fácil Empresas é uma plataforma disponibilizada pelo governo do Estado, coordenada pelo DescomplicaRS, JucisRS e Sebrae RS. Trata-se de um avanço no sistema Integrador Estadual da Junta Comercial do RS, no ambiente da RedeSimRS. Torna um fluxo, que já é simplificado, em uma maneira de abrir empresas com atividades de baixo risco de forma gratuita, totalmente automática, ágil, fácil e sem burocracia.