Nova edição do Tramandaí Night Run acontece no dia 26

Acontece no próximo dia 26 de fevereiro a 4ª edição do Tramandaí Night Run. A corrida noturna será disputada nas modalidades 5km e Kids/crianças (30m, 50m, 200m, 400m). A largada ocorrerá no letreiro “EuAmoTramandaí” às 19h e terá percurso na faixa de areia.





https://Biolchieventos.centraldacorrida.com.br As inscrições podem ser realizadas por meio do linke os kits serão entregues no dia e local da prova, das 17h30 às 18h45.





Haverá premiação por faixa etária com troféus e medalhas para todos que concluírem a prova.





Mais informações pelo fone (51) 999 332 079. O Tramandaí Night Run é organizado pela Biolchi Eventos com o apoio da Prefeitura de Tramandaí, por meio da Secretaria de Turismo e Desporto.