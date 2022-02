Prefeitura de Taquari realiza processo para contratação de empresa para obra de praça e pavilhão

A Administração Municipal de Taquari divulgou dois processos licitatórios, através de Concorrência Públicas, para construção de um espaço de Atividades Físicas de Lazer (praça) e Pavilhão na área da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Darcy Ribeiro, no Bairro Léo Alvim Faller. O educandário foi inaugurado em 2021, e tem capacidade para 120 alunos.





O valor orçado das duas obras é de R$ 1.060.718,38, todos oriundos de recursos próprios do município. Sendo R$ 400.227,72 do Espaço de Lazer e R$ 660.978,66 do Pavilhão. A abertura dos envelopes das empresas interessadas na realização do serviço será no dia 24 de março, no Setor de Licitações da Prefeitura.





A área do Espaço de Lazer contará com arborização, ambiente kids, quadras e circulação. Já o Pavilhão contará com uma quadra esportiva. As benfeitorias serão utilizadas pelos estudantes e comunidade do bairro.





“Esse projeto visa a implantação de um espaço de lazer para o bairro Léo Alvim Faller, com toda a estrutura necessária para aquela comunidade. É mais um investimento para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Seguimos trabalhando por uma Taquari que contemple a todos”, destacou o prefeito André Brito.