Prefeitura de Candelária acerta detalhes da inauguração da nova fábrica da Beira Rio

O mês de março promete materializar uma ótima notícia para o desenvolvimento econômico de Candelária. A inauguração da nova fábrica da Calçados Beira Rio está programada para o próximo dia 18 de março. Para a ocasião, a empresa espera a presença do vice-presidente Hamilton Mourão.

Na última sexta-feira (18), o prefeito em exercício, Cristiano Becker, acompanhado pelo prefeito em férias, Nestor Ellwanger, e pelo secretário municipal da Fazenda, Enio Rohde, estiveram nas dependências da futura nova unidade da Beira Rio, erguida na margem oposta da fábrica já em funcionamento na cidade. Na oportunidade, se reuniram com o diretor industrial da empresa, João Henrich, e com o gerente industrial da unidade local, Alexandre Kochhann, para tratar de detalhes relacionados à inauguração.

Os dirigentes do município verificaram que parte do maquinário da nova fábrica já está montada, o que já permitiu um início de produção na 11ª planta fabril da Calçados Beira Rio. O prefeito em exercício, Cristiano Becker, valorizou o novo investimento como um momento histórico para a economia do município e de toda a região.