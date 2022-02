2º Festival de Cerveja Artesanal e 3º Festival Gastronômico e Cultural de Igrejinha está confirmado para março

Depois de precisar ser adiado devido a pandemia, o 2º Festival de Cerveja Artesanal e 3º Festival Gastronômico e Cultural de Igrejinha volta a ser realizado. Nos dias 25, 26 e 27 de março, as cervejas artesanais, a gastronomia personalizada e atrações musicais vão movimentar o Parque de Eventos Almiro Grings (Parque da Oktoberfest de Igrejinha).

Está confirmada a apresentação de 10 restaurantes que servirão pratos desenvolvidos exclusivamente para o evento e 20 cervejarias de diferentes municípios gaúchos. O palco vai receber mais de 10 shows, entre artistas locais e shows nacionais.

A promoção é da CDL de Igrejinha e Três Coroas e da Acervai (Associação dos Cervejeiros Artesanais de Igrejinha), com apoio da Prefeitura Municipal de Igrejinha através da Secretaria de Turismo e Cultura. No local do evento, haverá totens de álcool em gel e o uso de máscaras deve ser respeitado em áreas de circulação para seguir com os cuidados de prevenção ao covid-19.