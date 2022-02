Projeto de lei cria Rota Turística da Quarta Colônia 

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei de autoria do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) para criar a Rota Turística da Quarta Colônia, que abrange os municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins. A estruturação, gestão e promoção dos pontos turísticos terão o apoio dos programas oficiais voltados para o fortalecimento da regionalização do setor.

O PL tem dois vetores: um foca as atrações da imigração italiana na Quarta Colônia, com roteiros culturais, históricos, naturais, gastronômicos. Destacam-se a escalada ou uma caminhada noturna ao Monte Grappa, com 520 metros de altitude, em Ivorá, a Via Sacra composta por 15 capitéis, culminando em uma Capela em homenagem a Nossa Senhora Della Guardia ou o Caminho da Uva e das Águas, nas comunidades de Val de Buia e Val Feltrina, em Silveira Martins.

Outro foco do PL é patrimônio paleontológico. Nas rochas sedimentares de seus barrancos avermelhados, comuns em seu território, foram depositadas entre 233 e 225 milhões de anos atrás, no Período Triássico, época do domínio dos dinossauros. A Quarta Colônia conta sítios paleontológicos mais importantes do Brasil e que atraem muitos estudiosos do assunto.

A região conta com um Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA), fruto da parceria entre o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e a comunidade universitária. Graças a acordos interinstitucionais entre a Universidade Federal de Santa Maria e demais grupos de pesquisa que estudam os fósseis da Quarta Colônia, o patrimônio fossilífero da região está ao alcance da população.

"É o momento de instituir em lei a Rota Turística da Quarta Colônia. Cremos que esta iniciativa favorecerá o desenvolvimento sustentável do potencial turístico da região, estimulará a produção local e regional nas áreas de turismo cultural, histórico, religioso, gastronômico, ambiental, arquitetônico e científico e incentivará a organização produtiva das comunidades relacionadas ao turismo, ao artesanato e à geração de novas fontes de renda", afirma Terra.