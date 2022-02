Em Três Coroas, pessoas deficientes praticaram de um dia de esportes

Em Três Coroas, a terceira edição do Camping Acessível, evento dirigido a pessoas deficientes, reuniu mais de mil pessoas e promoveu a maior descida de rafting do Brasil, no último sábado (19).

A primeira descida reuniu 30 botes e 186 pessoas, entre deficientes, condutores e instrutores, alcançando o recorde brasileiro. Ao longo do dia ocorreram outras descidas no Rio Paranhana, somando mais de 150 deficientes praticando rafting e ainda atividades como arco e flecha, banho de rio assistido em cadeiras anfíbias e trilhas, além de oficinas de esportes paralímpicos, oportunizando atividades não muito comuns aos deficientes.

Gabriel Feiten, deficiente e coordenador do evento, comemora o sucesso, anuncia a próxima edição para fevereiro do ano que vem e salienta o ineditismo do evento, pois é o único no Brasil promovido exclusivamente para pessoas com deficiência, oportunizando inclusão social e diversidade.

Cadeirantes, cegos, pessoas com autismo e outras síndromes vindos de várias partes do Estado participaram do evento que ficará marcado na história como o maior do gênro já promovido no país.

O evento foi também marcado pela solidariedade, já que mais 100 pessoas foram voluntariamente apoiar e cuidar dos deficientes nos diversos esportes oferecidos no evento.

O Camping Acessível é uma realização da Associação da Pessoa com Deficiência Amigos e Familiares- Apdaf e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O evento contou com apoio da Prefeitura Municipal, Parque das Laranjeiras, Brasil Raft Park e Raft Adventure Park, ONG Caminhadores, Associação Trêscoroense de Arquerismo - ATA, Fisiorun e Faders e patrocínio da Coloplast, Samyras, Romance Favorita, Trescopark e Sicredi.