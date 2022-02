Governo do RS cadastra famílias para regularização de área em Portão

A Secretaria de Obras e Habitação (SOP) realizou, nesta semana, o cadastramento de famílias do Loteamento Liberdade, no município de Portão, na Região Metropolitana. O trabalho é o primeiro passo visando a entrega dos títulos de propriedade aos moradores. A iniciativa é um desdobramento do Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social.

Liderado pelos técnicos do departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento (Derer), o cadastro socioeconômico contemplou quase a totalidade das famílias que aguardam há 17 anos pela execução da política habitacional. Localizado no bairro Portão Velho, o núcleo habitacional é composto por 313 lotes.

As famílias que não puderam comparecer ao mutirão de cadastramento, devem procurar o departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento da SOP, pelos telefones (51) 3288-4625 e (51) 9 8445-7298 (WhatsApp).