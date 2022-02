Sala das Oportunidades oferece microcrédito em São Borja

Recursos para investimento ou capital de giro estão disponíveis aos micro e pequenos empreendedores em São Borja através da Sala das Oportunidades, instalada no saguão da Prefeitura. No local, segue à disposição programa de microcrédito, oferecido através de parceria do Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico com a Imembui Microfinanças, de Santa Maria.

Os financiamentos são de até R$ 20 mil, tanto para investimento como para custeio e podem ser parcelados em até 24 vezes. Entre as vantagens está o pagamento no carnê, liberação rápida do valor aprovado e atendimento personalizado, além de não ser necessária abertura de conta em banco.

Recentemente a linha de crédito destinada a reformas e construção aumentou o valor para até 20 mil reais e parcelamento em até 36 meses. O prefeito Eduardo Bonotto ressalta também que para quaisquer outros setores são possíveis financiamentos e lembra, como exemplos, os setores de agropecuária, da construção civil ou montagem de um salão de beleza. São possíveis ainda compra de computador ou custeio para troca de veículos e outros equipamentos.

A Sala das Oportunidades funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.