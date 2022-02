A Corregedoria-Geral da Justiça, através do Ato nº 040/2022, autorizou a realização de expediente exclusivamente interno na Comarca de Caçapava do Sul, no período de 21 a 25 de fevereiro de 2022.





Também foi determinada suspensão dos prazos processuais, sem prejuízo da apreciação de medidas urgentes, em regime de plantão, e da realização das audiências já designadas.





O motivo é a mudança do prédio do Foro, sendo necessária movimentação de processos e equipamentos de informática.