Acesso ao bairro Urlândia, em Santa Maria, sofre alteração

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que, nesta segunda-feira (21), a partir das 9h, o trânsito na BR-287, junto ao acesso ao bairro Urlândia, será alterado para desvio construído na lateral da rodovia, com pista simples em ambos os sentidos. Com isso, o acesso ao bairro que era feito pela rua Frederico Ozanan será totalmente bloqueado e transferido para a rua Agostinho Scolari. A intervenção é necessária para a construção da passagem inferior, prevista no projeto em execução da Travessia Urbana de Santa Maria. O trecho em obras tem velocidade máxima de 50km/h.