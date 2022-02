Prefeitura de Caxias do Sul recebe inscrições para estagiários

A Prefeitura de Caxias do Sul segue recebendo inscrições para o processo seletivo simplificado para estagiários nº 01/2022. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site www.cieers.org.br até 25 de fevereiro. A seleção contempla 13 vagas e formação de cadastro de reserva para estagiários de ensino médio em sete regiões administrativas, três cursos de ensino técnico e 36 de ensino superior.

A remuneração para as vagas de ensino superior é de R$ 869,86 para os estágios com carga horária de 30 horas semanais e R$ 579,90 para 20 horas semanais. Para o ensino médio, a bolsa-auxílio é de R$ 769,49 para 30 horas e R$ 512,99 para 20 horas semanais. Todos recebem auxílio-transporte no valor equivalente a 44 passagens do transporte coletivo urbano.

O processo seletivo consistirá em prova objetiva que será aplicada exclusivamente on-line, no dia 20 de março, entre 14h e 15h. O Centro de Integração Empresa - Escola (CIEE/RS) é a entidade que realiza a integração entre os estagiários e o Município de Caxias do Sul. São requisitos para inscrição: ter 16 anos completos no ato da contratação e estar matriculado no curso correspondente à vaga selecionada.

Os estagiários serão contratados conforme a existência de novas vagas e a necessidade da Administração. Há reserva de 10% das vagas para candidatos com deficiência. Os candidatos não devem estar cursando o último semestre do curso. Para o ensino médio, as vagas são exclusivamente para os locais indicados no edital.

A Comissão do Processo Seletivo destaca a importância de ler atentamente o edital que está disponível no site do Ciee bem como no site da Prefeitura (www.caxias.rs.gov.br) e no saguão do Centro Administrativo Municipal. Mais informações pelo telefone (54) 3214-4159.