Projeto da Univates leva relações internacionais às escolas do Vale do Taquari

Um projeto de extensão realizado desde 2014 na Universidade do Vale do Taquari - Univates leva o tema das relações internacionais às escolas públicas e privadas da região do Vale do Taquari. É o "Relações Internacionais na sala de aula", desenvolvido por professores e estudantes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Universidade.

Em 2021 as oficinas de extensão voltadas ao Ensino Fundamental (séries finais) e Médio (os três anos) contaram com a participação de mais de 500 alunos de escolas de Anta Gorda, Arroio do Meio, Estrela, Lajeado e Teutônia, cujas demandas giraram em torno de temas como a crise do Afeganistão, a COP 26, a política externa brasileira, as guerras mundiais e os conflitos entre cidades-Estado e impérios durante a antiguidade clássica.

Do projeto derivam ações como oficinas de simulação de processos decisórios em Relações Internacionais, nos quais os alunos assumem o papel de países e organizações internacionais e tomam decisões como se fossem os líderes dos Estados e entidades.

Atualmente o projeto tem o envolvimento de dois docentes: o coordenador, professor Mateus Dalmáz, e a colaboradora, professora Fernanda Cristina Wiebusch Sindelar; e também de uma bolsista de extensão, Anacarolina Marcolin.

Nas escolas, os estudantes que participam são estimulados a pensar sobre conceitos de ciência política, de Relações Internacionais e de economia; história das relações internacionais e da política externa brasileira; atualidades sobre diplomacia, geopolítica, segurança internacional, economia internacional, política internacional e inserção internacional do Brasil. Esses temas são úteis para complementar o ensino de, especialmente, História e Geografia para os jovens, disciplinas presentes nas grades curriculares do Ensino Básico.

Conforme o coordenador do projeto, professor Mateus Dalmáz, a iniciativa contribui pois leva "informação, conhecimento e análise sobre o ambiente externo dentro do qual o Brasil se insere; aprofundamento de estudos escolares sobre história, geografia e meio ambiente aos estudantes".

Além da extensão, que é a aproximação da Universidade das comunidades de seu entorno, iniciativas de pesquisa também são derivadas do projeto, com estudos sobre temas pontuais de Relações Internacionais e da política externa brasileira.

Escolas interessadas em realizar atividades podem entrar em contato com a equipe do projeto por meio do e-mail [email protected]