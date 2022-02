Lajeado fechou 2021 com 14.849 empresas ativas

A Central do Empreendedor de Lajeado, setor vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag), reúne no mesmo local todos os serviços necessários para que empreendedores possam formalizar sua empresa, esclarecer dúvidas, verificar os documentos necessários ou mesmo para que um trabalhador informal verifique como formalizar o seu negócio.

No balanço das atividades realizadas em 2021, a Central do Empreendedor totalizou a abertura de 803 novas empresas e 1.825 novas inscrições de microempreendedores individuais (MEI). O ano de 2021 fechou com 14.849 empresas ativas registradas em Lajeado, correspondendo a um acréscimo de 2,5 mil novas empresas em comparação ao ano de 2020.

No ano passado, a Central do Empreendedor também teve seu trabalho reconhecido por meio de uma certificação concedida pelo Sebrae RS, durante o evento IV Seminário Estadual Brasil Mais Simples. A Central do Empreendedor recebeu o reconhecimento na categoria Diamante, a mais alta, junto a outros 21 municípios gaúchos.