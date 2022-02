Espaço Livre Biguá lança campanha de doações para reforma da sede em Guaíba

Território de criação e acolhimento no município de Guaíba, o Espaço Livre Biguá, sede do Grupo de Teatro Popular Comparsaria das Façanhas, atua como Ponto de Cultura desde 2014, realizando atividades artísticopedagógicas com livre acesso popular e sendo ponto de encontro para outros coletivos desenvolverem suas pesquisas.

Atualmente, o Espaço Livre Biguá faz uma campanha por doações para obras em sua sede. Neste momento, estão em prioridade as estruturas de piso e rampa de acessibilidade do Ponto de Cultura.

As doações podem ocorrer através do Pix 51981962869 (Andreia Dias de Alencar).

As doações concorrem aos seguintes prêmios, cujo primeiro sorteio será pela Loteria Federal do dia 23 de fevereiro: acima de 40,00 - Cesta com produtos naturais e kit do Biguá; acima de 30,00 - Kit Biguá (camiseta, caneca e bolsa personalizadas); acima de 20,00 -Camiseta personalizada; acima de 10,00 - Caneca personalizada.

Os contribuintes devem enviar o recibo do pix para o e-mail [email protected] para receber o número e concorrer ao prêmio.