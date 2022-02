Museu do Solar da Baronesa em Pelotas ganhará investimento de R$ 1,5 milhão

Mais um patrimônio histórico de Pelotas está prestes a ser revitalizado: o museu Solar da Baronesa, localizado na avenida Domingos de Almeida, no bairro Areal. Na quinta-feira (17), no Paço Municipal, a prefeita Paula Mascarenhas, acompanhada pelo secretário de Cultura do Município, Paulo Pedrozo, assinou o contrato com a empresa Marques Construtora Imobiliária para requalificação do local.

Serão investidos cerca de R$ 1,5 milhão na obra, que tem prazo de conclusão em 12 meses. O recurso vem através de edital do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, do governo federal. "O nosso museu espera, há anos, por essa reforma, e ela é mais do que merecida. Queremos e vamos fazer um trabalho à altura do que esse grande patrimônio merece", enfatizou Paula durante a assinatura.

Esquadrias, forro, pintura e outras melhorias estruturais serão promovidas nos próximos meses, para qualificar o atendimento a quem deseja conhecer a história do espaço e, também, a fim de zelar pelo patrimônio da cidade. O Museu, neste ano, completa 40 anos.

A diretora do Museu, Fabiane Rodrigues, e o sócio da Marques Construtora, Rui Marques, estiveram presentes no ato em que o documento foi assinado.