RSC-287 recebe melhorias entre Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul

Duas novas equipes de trabalho, integradas por 35 colaboradores da Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, intensificaram, na última semana, a recuperação da RSC-287 entre os municípios de Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. Os trabalhos iniciais de recuperação do pavimento - muito prejudicado nos últimos meses pelas altas temperaturas e tráfego sem fiscalização de cargas - começaram no quilômetro 98, sentido Oeste, e seguirão nesse sentido até esta semana. "Temos empenhado um grande esforço para resolver os problemas que atingem os usuários, como os buracos e desníveis da pista. Nossa expectativa é que até o mês de junho todo este trecho entre Santa Cruz e Tabaí já esteja recuperado", salienta o diretor Geral da Rota de Santa Maria, Renato Bortoletti.

Desde que assumiu a concessão de 204,51 quilômetros da RSC-287, em 30 de agosto de 2021, a Concessionária Rota de Santa Maria vem realizando os trabalhos iniciais previstos em contrato e até antecipando algumas atividades, em todo o trecho entre Tabaí (km 28,03, no entroncamento com a BR-386/RS) e Santa Maria (km 232,54, no entroncamento com a ERS-509). "Temos cumprido todos os prazos previstos no Contrato de Concessão, sob a fiscalização da Secretaria de Logística e Transporte (SELT) e regulação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul (Agergs). Temos convicção de que fecharemos o primeiro ano de operação com a rodovia totalmente recuperada, com a segurança e conforto que o usuário precisa e merece", frisa o diretor.

Neste primeiro ano de concessão, a Rota de Santa Maria vem realizando ações de reparação do pavimento, sanando as deformações como buracos, trincas e ondulações, além de serviços de roçada, poda, reforço na sinalização, atuação na drenagem da rodovia, bem como a disponibilização de atendimento ao usuário 24 horas por dia. A fase de recuperação, a qual ocorre do 2º ao 5º ano da concessão, terá intervenções mais profundas no pavimento e demais disciplinas. Com relação às travessias urbanas localizadas em Tabaí, Santa Cruz do Sul, Candelária, Novo Cabrais, Paraíso do Sul e Santa Maria, devem estar duplicadas até o 4º ano da concessão. O Contrato de Concessão possui duração de 30 anos e prevê a ampliação da capacidade e obras de melhorias de todo o trecho concedido, com investimentos da ordem de R$ 2,7 bilhões.

A partir do início do mês de março, os usuários da RSC-287 vão contar com os serviços de atendimento 24 horas em todo o trecho sob a concessão da Rota de Santa Maria. Além de uma viatura de inspeção, uma ambulância e um guincho, que já operavam no trecho entre Venâncio Aires e Candelária desde o início da concessão, vão entrar em operação mais 8 veículos, entre viaturas, guincho leve e pesado, ambulâncias, reboques, caminhão pipa e de apreensão dos animais, abrangendo toda a extensão da rodovia com serviço médico, mecânico, inspeção de tráfego e demais incidentes na rodovia.