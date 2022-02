Redes de abastecimento de água beneficiam assentamentos em Santana do Livramento

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) está finalizando obras de implantação de redes de abastecimento de água que beneficiarão, em um primeiro momento, 120 famílias dos assentamentos Roseli Nunes, Herdeiros de Oziel e Banhado Grande, em Santana do Livramento, além de uma escola estadual. São quatro poços tubulares profundos e cerca de 50 quilômetros de redes. O investimento é de R$ 2,1 milhões, sendo 99% de recurso federal, devido a um convênio com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e 1% de contrapartida do Estado.

Segundo o analista agropecuário e florestal da Divisão de Implantação e Qualificação de Assentamentos do Departamento de Desenvolvimento Agrário, Pesqueiro, Aquícola, Indígenas e Quilombolas da Seapdr, Eduardo Oslaj, o sistema do Assentamento Roseli Nunes já está finalizado e em operação. O do Assentamento Herdeiros de Oziel está em teste, mas já abastecendo as 39 famílias do local. “Antes, muitas famílias em situação precária estavam sendo atendidas por caminhão-pipa”, comenta.

Como era o caso da agricultora Sandra de Lacerda, que mora no Assentamento Herdeiros de Oziel desde 2007, com o esposo, o filho e outros parentes. Conforme ela, quando dependiam de carros-pipa para terem água, a luta era diária. “Não era sempre que a prefeitura conseguia mandar os carros. E é muito complicado a gente não ter água, principalmente nessa seca que está fazendo. E a água pra nós é tudo, né? Água é vida. E é absolutamente necessária pra gente. Agora o sistema está funcionando perfeitamente e veio na hora certa”, comemora.

Oslaj conta ainda que o convênio, que se encerra em 2023, prevê mais R$ 2,5 milhões que beneficiarão outras 140 famílias do mesmo município. “Pretendemos licitar ainda nesse semestre”, acredita o servidor.