Contribuinte de Estrela tem até 18 de março para pagamento à vista do IPTU

Com as guias do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa da Coleta de Lixo de 2022 de Estrela entregues desde o início de janeiro, mês que em outros anos marcava justamente os referidos vencimentos, os cidadãos de Estrela têm nesta sexta-feira (18) o início da contagem de um importante prazo: trinta dias para a data final do pagamento à vista, que pode garantir até 12% de descontos. Movimento neste sentido tem sido positivo segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Com vencimento este ano mais alongado do que o de costume, o cidadão estrelense tem ainda um mês, a contar a partir desta sexta (18), para retirar sua guia do IPTU e realizar o pagamento à vista. Se o fizer em cota única até 18 de março, se beneficiará de desconto de 10%. Quem não tiver outros débitos com o município contará ainda com mais 2% do chamado desconto “Bom Cidadão”. No total podem ser até 12%, valor superior ao percentual de reajuste, que foi de 10,96%, baseado no acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O contribuinte que optar pelo parcelamento o poderá fazê-lo em até 10 vezes. A Administração Municipal estima arrecadar com estes tributos cerca de R$ 9,5 milhões. Em 2021 foram R$ 7,5 milhões.

De acordo com a secretária da Fazenda, Elaine Strehl, mesmo que o pagamento à vista já possa ser realizado, é natural que a maioria opte por seu saldo apenas no dia 18. Ainda assim, mais de 10%, mesmo que de forma antecipada, já optou por esta alternativa. “O real contexto desta opção só teremos mesmo dia 18. Ainda assim há quem já tenha efetuado o pagamento, e muitos nos indicam este caminho. Foi assim em outros anos, não deverá ser diferente em 2022, ainda mais que se trata de um desconto significativo”, frisa a titular da pasta. “A opção pelo pagamento à vista é a mais requisitada ao longo dos últimos anos, e em 2021 respondeu a 80% do total. E como quase a totalidade de nossos contribuintes estão em dia com os demais tributos, estes poderão aproveitar o desconto extra do ‘Bom Cidadão’, e com isso nosso desconto geral vai beneficiar a maioria dos casos”, atesta. Quem optar pelo parcelamento poderá fazê-lo em até 10 vezes, com o primeiro vencimento também em março (ou antes se for a opção desejada), ou em nove parcelas a partir de abril, oito em maio, e assim sucessivamente, desde que o encerramento ocorra dentro do exercício 2022. A opção pelo parcelamento deve ser feita diretamente no setor de Arrecadação das Prefeitura.

Este ano Estrela emitirá 14,5 mil guias/imóveis tributáveis. De acordo com Elaine Strehl, a procura dos contribuintes para o acesso às guias tem sido muito intensa por meio das diversas plataformas disponíveis para isso. “São muitas as pessoas que, por já terem realizado este processo em outros anos, estarem mais acostumadas com as plataformas que dispomos, já retiraram suas guias de formas online. Há quem também optou pela nova ferramenta, que foi nosso canal WhatsApp, assim como quem nos procurou pessoalmente. O que podemos dizer é que é muito grande o número de contribuintes que já deu encaminhamento à causa, seja o pagamento à vista, que deve ser a maioria, seja ele parcelado”, explica Elaine.

www.estrela.rs.gov.br Os cidadãos já podem emitir as guias de forma online no site da Prefeitura de Estrela () no link “Autoatendimento / Cidadão / Emissão de guias do IPTU”; ou ainda solicitá-las via aplicativo Whats (51) 99512-4775. Apesar de não ser a alternativa mais recomendada no momento em razão da pandemia, o contribuinte também pode retirar presencialmente os boletos no setor de Arrecadação/Cadastro Imobiliário, junto à Sefaz, no andar térreo da Prefeitura. Este ano as guias não serão enviadas pelo Correio.

Coleta de lixo

No caso da Taxa de Coleta de Lixo, o pagamento pode ser feito em cota única até 18 de março. Depois deste prazo é possível realizar o parcelamento em até três vezes. Sobre a taxa de lixo não há desconto. Mais informações poderão ser obtidas no telefone/Whats (51) 99512-477 5.

Maior arrecadação

A previsão de arrecadação é de R$ 9,5 milhões, cerca de R$ 2 milhões a mais do que no exercício passado. “Isso projeta uma arrecadação 20% maior em relação a 2021. Isso se dá porque o município cresceu e isso repercute no IPTU. Estrela apresentou um significativo crescimento na construção civil, com vários loteamentos lançados, ruas pavimentadas, construções amplas como prédios e terrenos baldios que passaram a contar com imóveis, ou outros ampliados. Reflexo também do crescimento comercial e social, uma amostra de nossa fomentação e solidificação econômica”, ressalta a titular da pasta.