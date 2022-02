Prefeitura de Lajeado teve superávit de R$ 80 milhões em 2021

A Administração Municipal de Lajeado apresentou à imprensa na tarde desta quinta-feira (17) a conclusão do orçamento de 2021 do município, com o fechamento dos números, e também informações sobre as receitas e as despesas do ano. Além disso, também foram apresentados os novos projetos que serão iniciados em 2022 com os recursos economizados durante 2021.

A austeridade na gestão orçamentária tem mantido o município com grande capacidade de investimento: o processo de controle iniciado em 2017 tem gerado superávits financeiros a cada ano, o que tem permitido investimentos em obras e projetos com recursos próprios da administração, sem a necessidade de recorrer a financiamentos ou outras fontes. O superávit de 2021, que ficou em R$ 80 milhões, terá 88% (R$ 70,9 milhões) do valor aplicado em ações e projetos de educação, saúde, obras e infraestrutura e assistência social, espalhados por todos os bairros.

"Com a economia que fomos capazes de gerar, administrando com cuidado o recurso público, daremos início ao maior projeto de expansão da rede pública de educação de Lajeado. Serão R$ 27,4 milhões destinados à construção de novas escolas e à ampliação e reforma de estruturas existentes. Educação é uma prioridade porque acreditamos que apostar nas nossa crianças é o melhor caminho", disse o prefeito Marcelo Caumo, que esteve acompanhado da vice-prefeita, Gláucia Schumacher, e do secretário da Fazenda, Guilherme Cé.

Outra ação importante que será possível pelo equilíbrio nas contas públicas é a redução da carga tributária municipal com a extinção da Taxa de Licença e Localização a partir de 2023. Serão mais de 8 mil empresas e autônomos beneficiados, com a uma redução de cerca de R$ 5 milhões em tributos por ano.

"Esta será a segunda ação de redução de tributos que faremos, algo inédito nas últimas décadas. Se por um lado temos cuidado com a despesa, com a aplicação de cada centavo, por outro procuramos também aliviar um pouco a carga tributária sobre quem produz e gera emprego e renda. Tudo isso vem sendo feito de forma técnica, com cuidado e responsabilidade fiscal, sabendo que o corte na receita deve vir acompanhado no corte permanente de despesas não essenciais", destaca o prefeito.