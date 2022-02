ERS-132 recebe obras de recuperação entre Camargo e Vila Maria

A partir do próximo mês, o trecho da ERS-132 que liga os municípios de Camargo e Vila Maria, na região do Planalto, contará com condições renovadas para a circulação de veículos. O Governo do Estado deu início este mês a uma série de melhorias na estrada, dentro do cronograma do Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar.

Executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes –, os trabalhos abrangem 6,77 quilômetros e recebem investimento de R$ 2,8 milhões.

“Com essa obra, estamos proporcionando um trânsito seguro e eficiente às comunidades de Camargo, Vila Maria e Nova Alvorada, que terão menos custos para o escoamento da produção agropecuária e mais conforto no deslocamento a Passo Fundo e outras cidades da região”, afirma o secretário Juvir Costella.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a previsão é de que as obras sejam concluídas até março.

“No momento, os trabalhos estão concentrados no km 4, onde estamos implantando uma nova capa asfáltica”, detalha. “Também faremos intervenções nas camadas inferiores do pavimento e a substituição do asfalto danificado, finalizando com uma nova pintura da pista, para que a sinalização fique mais visível aos usuários”, conclui o dirigente.