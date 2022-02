Prefeitura de Ivoti reforma quadra da área de lazer ao lado da EMEF Concórdia

As crianças do bairro Concórdia, em Ivoti, acabam de ganhar mais espaço para a prática desportiva. Foi iniciada nos últimos dias, a reforma da quadra localizada ao lado da EMEF Concórdia.

A quadra, que era de areia, passará a ser de piso de concreto polido com pintura por demarcação. Além disso, está sendo feita a recuperação dos muros ao seu redor, substituição dos alambrados e ainda a instalação de equipamentos esportivos. O investimento total foi de R$ 122.361,52, com recursos próprios e a previsão de entrega da obra é para o próximo mês.

De acordo com o prefeito Martin Kalkmann, a obra surgiu a partir de uma demanda da comunidade local. "A reforma da quadra era um pedido antigo dos moradores. O espaço sempre foi bastante utilizado pelas crianças e jovens do bairro. Agora o local conta com o piso igual ao da quadra da escola, que tem uso exclusivo dos alunos”, explica.