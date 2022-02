Geoparque Quarta Colônia aguarda avaliação da Unesco

Após envio do pedido oficial para a certificação dos territórios, o projeto Geoparque Quarta Colônia, no Rio Grande do Sul, segue no processo de busca do reconhecimento pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A entrega do dossiê foi realizada em novembro de 2021 pelo Ministério das Relações Exteriores, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal do Pampa (Unipampa). No momento, a proposta aguarda visita de técnicos da Unesco programadas para o primeiro semestre deste ano.

A sugestão para a região da Quarta Colônia foi facilitada graças ao Projeto Geoparques, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) desde 2006. Essa iniciativa consiste na indução da criação de geoparques em solo nacional a partir de estudos e da produção de propostas com potencial para se desenvolverem como territórios geoturísticos.

Contando com o corpo técnico do SGB-CPRM, o projeto é um pontapé inicial para a concepção de um geoparque, estimulando comunidades, autoridades governamentais e iniciativa privada a investirem na implementação desse modelo turístico. A medida foi bem sucedida de forma que, em 2012, o Serviço Geológico do Brasil publicou o livro "Geoparques do Brasil - Propostas" e está produzindo o seu segundo volume.

Segundo a Unesco, um geoparque reconhecido pela instituição consiste em “áreas geográficas unificadas, onde sítios e paisagens de relevância geológica internacional são administrados com base em um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável.” Esse modelo tem como prerrogativa envolver as comunidades locais, estimular a conservação do território e o seu desenvolvimento sustentável. O Geopark Araripe, do sertão do Ceará, é o primeiro e único geoparque criado no Brasil legitimado pela Unesco.

O projeto do Geoparque Quarta Colônia foi desenvolvido a partir de uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFSM e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus). Esta última instituição produziu, em conjunto com o SGB-CPRM, um inventário dos geossítios do território entre os anos de 2008 e 2010.

Desse trabalho foi produzida a sugestão de geoparque da região que fomentou as discussões iniciais sobre o projeto. Dando prosseguimento ao debate e à consolidação da proposta de geoparque, a UFSM e o Condesus promoveram uma série de trabalhos na região em 2018. No ano seguinte, o consórcio cita a realização de “mais de 180 viagens para sensibilização e capacitação com o poder público e setor produtivo dos municípios”. Essas ações culminaram no envio da solicitação para o reconhecimento do geoparque pela Unesco e sua integração à Rede Global de Geoparques.

O projeto aspirante conta com nove sítios morfológicos, dividido em seis localidades; 10 hidrosítios, espalhados por sete lugares da região; 14 sítios paleontológicos utilizados apenas para pesquisas; e 39 geossítios, em que já foram encontradas fósseis com idades de até 250 milhões, também disponíveis para visitação turística.

Com destaque para os fósseis do período Triássico, a Quarta Colônia conta com um rico material fossilífero, que compreende cinco associações diferentes de fósseis. A fauna da Formação Sanga do Cabral, única com exemplares do Triássico Inferior na região, conta com a presença de sedimentos de procolofonídeos e de anfíbios temnospôndilos. As amostras dos períodos subsequentes encontram-se em outra localidade do geoparque.

A Formação Santa Maria, Cenozona de Therapsida e Biozona de Traversodontídeos têm cinodontes em seus territórios e pertencem ao Triássico Médio. Já a Cenozona de Rhynchosauria registra as primeiras ocorrências de dinossauros basais, enquanto a Cenozona de Mammaliamorpha tem uma fauna repleta de microvertebrados. Ambas são da era Triássico Superior. Esse conteúdo é de extrema importância para a paleontologia brasileira e mundial.

Localizada no coração do Rio Grande do Sul, a região da Quarta Colônia é composta por nove municípios: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins. Fazendo jus ao nome, a área sucedeu à quarta colônia de imigrantes italianos, sendo criada em 1877. Essa região fica próximo da cidade de Santa Maria e é utilizada como campo de pesquisas pela UFSM, que o utiliza para diversas ações de extensão universitária.

Para integrar a Rede Global de Geoparques, é preciso passar por duas etapas até garantir o selo de geoparque. No fim do ano passado, a iniciativa avançou da fase inicial de projeto para o segundo passo: aspirante ao reconhecimento da Unesco. Nesses próximos meses, a comunidade da Quarta Colônia aguarda com muita expectativa a visita e a inspeção dos técnicos da instituição para que a região obtenha a chancela para se tornar um geoparque global.