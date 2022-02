Brocker entrega projeto de entroncamento da Estrada do Caracol com a ERS-466 em Canela

Nesta quarta-feira (16), a CEO do Grupo Brocker, Adriane Brocker Boeira Guimarães, entregou o Projeto Executivo de Engenharia do Entroncamento da Estrada do Caracol com a ERS-466 em reunião do CONTUR Região das Hortênsias, no CIDICA (Centro de Inovação e Desenvolvimento Integrado de Canela). Com investimento previsto de R$ 1,3 milhões, o projeto elaborado pelo Eng. Noecir Martins, da NMAC Serviços Técnicos de Engenharia, já está aprovado junto a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

“Há anos este local necessita de solução de acesso por questões de segurança, e agora ainda mais, já que receberá grande volume de tráfego oriundo de Gramado e da própria estrada do Caracol. A ligação vai do Parque dos Pinheiros até o município de Canela, assim como também via própria estrada do Caracol. Além de incentivar o crescimento econômico das comunidades atendidas, o projeto que apresentamos priva pela segurança de moradores, trabalhadores e turistas, basta agora que seja executado ”, comenta Adriane Brocker.

Recebido pelas mãos do Secretário Extraordinário de Parcerias do Estado, Leonardo Busatto, o projeto foi entregue por Adriane Brocker juntamente com o Prefeito de Canela, Constantino Orsolin, e o Presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Alfredo Schaeffer, com o pleito da execução desta obra. A obra atenderá a demanda de empreendimentos como o Parque do Caracol, Bondinhos Aéreos, Parque da Ferradura, Museu Egípcio, churrascarias ao redor, acesso ao Vale da Lageana e SkyGlass, dentre outros na região.