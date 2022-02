Inaugurado novo prédio da EMEI Tia Marica em Imbé

A manhã desta quinta-feira (17) foi marcada pela inauguração do novo prédio da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Tia Marica, que compõe o Complexo Educacional da Zona Norte, localizado no balneário Albatroz. A nova escola tem capacidade para atender até 250 crianças, desde o berçário até a pré-escola, e conta com nove salas de aula, brinquedoteca, ambientes para professores, administração, banheiros, cozinha e refeitório, divididos em dois andares.

A solenidade contou com a presença do prefeito Ique Vedovato e do vice-prefeito Régis Cacetinho, da secretária municipal de Educação, Ruth Ruschel, entre outras autoridades.

“É um retorno às aulas mais do que especial com este novo espaço. Eu acredito que a escola é o lugar onde a criança encontra mais dignidade, um grande acolhimento e respeito dos adultos, por isso fico emocionada com um momento como este”, disse Ruth, lembrando que, além de um ensino de qualidade, a alimentação das crianças é destaque.

“É um sonho sendo realizado. A ampliação da escola nos traz um novo desafio e muita alegria”, comentou a diretora da escola, Maria Cristina Souza Santos.

“Nosso objetivo e foco final é a formação de pessoas, e é isso que faremos aqui. Esta estrutura, com certeza, vai servir muito à comunidade, vai aprimorar o atendimento à população e garantir uma melhor qualidade de vida”, explicou Ique.

Além da EMEI Tia Marica, o Complexo Educacional da Zona Norte contará também com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, que está na fase final de sua construção.