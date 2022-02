Feira do Peixe em Estrela acontece neste sábado

Respeitando a programação divulgada no início do ano, o Governo de Estrela realizará neste sábado (19) mais uma edição da Feira do Peixe, com os mesmos preços das anteriores, sendo que para as variedade mais populares se mantém iguais há mais de 12 meses. A comercialização do pescado, uma promoção da Secretaria Municipal da Agricultura (Smag), ocorrerá como de costume na Praça Henrique Roolaart, junto a Feira do Produtor, com início às 6h.

Apesar das dificuldades relacionadas às condições climáticas, entre elas a estiagem, os organizadores e os piscicultores têm conseguido realizar um rodízio para fazer com que sempre haja produtos, em boa quantidade e qualidade, que garanta as edições. A deste sábado será a segunda do mês, a quarta do ano, sendo que a perspectiva para 2022 é de 22 edições, o que aproximaria a atual temporada dos números de 2019, quando ainda sem os resquícios da pandemia e em um ano propício aos produtores, ocorreram 26 edições. No ano passado foram 16, uma a mais do que em 2020. No calendário divulgado até então, já estão agendadas feiras em março para os dias 12 e 26; e em abril, mês em que a procura se intensifica por motivos tradicionais, nos dias 09, 12, 13, 14 e 15, inclusive com feiras pontuais também em bairros. Por questões diversas o calendário poderá sofrer alterações.

Neste sábado, a carpa capim sairá por R$ 13,00 o quilo; e as demais – prateada, húngara e cabeça grande – são comercializadas a R$ 10,00 o quilo. No caso destas últimas, os preços são os mesmos desde o fim de 2020, quando também ficaram quase dois anos sem reajuste. Ocasionalmente podem ser encontradas tilápias – R$ 13. Aos interessados, os peixes podem ser eviscerados e limpos mediante o pagamento de mais R$ 4,00 por unidade.

Por serem adotados protocolos de segurança em razão da Covid, a feira pode transcorrer até o horário do meio-dia, ou enquanto durar o estoque. E justamente por causa da pandemia de Coronavírus, são tomadas medidas restritivas de acesso ao local. A fim de evitar aglomerações, é organizada fila com distanciamento social e exigido o uso de máscaras. Também é disponibilizado álcool gel. Mais informações na Smag pelo telefone 3981-1055 e na fanpage Feira do Peixe de Estrela.