Prefeitura de Taquari licita empresa para reforma da Praça da Bandeira

Na última terça-feira (15), através de uma Tomada de Preço, foi realizada a ata para com o objeto para contratação por licitação da empresa que realizará a reforma e ampliação do pavilhão de esportes da Praça da Bandeira. A contratação será pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra). A empresa vencedora foi a Damman Construtora e Urbanizadora Eireli, com o valor global total de R$ 405.024,83,sendo R$ 286.500,00 de emenda parlamentar e R$ 118.524,83 de recursos do município. A homologação do processo será publicada nos próximos dias, para em seguida ser realizado o contrato e ordem de serviço para empresa licitada.

Os recursos para execução são provenientes do Ministério da Cidadania, através de indicação do deputado federal Pedro Westphalen. Dentro do projeto está previsto a construção de banheiros e espaço para prática esportiva, com quadras de vôlei e futsal.

“Essa parceria é muito importante para nós e a Praça da Bandeira merece esse cuidado. O nosso gabinete estará sempre de portas abertas para que, juntos, possamos trazer mais recursos para nosso município e assim realizarmos melhorias para nossa população”, afirmou o prefeito André Brito.