Onze candidatas disputam o sonho de ser soberana da Oktoberfest de Igrejinha

Neste ano, 11 candidatas estão participando do concurso que escolherá a rainha e princesas da 33ª edição da Oktoberfest de Igrejinha, cujas inscrições encerraram na última sexta-feira (11). Um primeiro encontro das candidatas com a comissão organizadora festa, no próximo domingo (20), marcará a largada de mais um Workshop Der Kandidatinnen. A atividade tradicionalmente realizada pela Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (AMIFEST) congrega uma série de ações preparatórias para o concurso.

As candidatas que confirmaram participação no certame são: Adrieli Martens da Rosa Soares, 22 anos; Ana Carolina dos Santos, 23 anos; Bruna Wilborn, 26 anos; Caroline Thais Schuck, 21 anos; Lara Luisa Kunst, 25 anos; Maiara Leticia Farias Schwertz, 22 anos; Marcele Huhnfleisch, 19 anos; Marlei Suelen Cavalet, 29 anos; Raíssa Mirella Schäfer, 26 anos; Tainara Amanda Ayres, 25 anos; e Thais Chaiane Volz Wiebling, 22 anos.

A escolha das soberanas está marcada para 10 de abril, em um espetáculo cultural a ser realizado pela AMIFEST. Mas, antes disso, ocorre a maratona do Workshop, que tem o objetivo de desenvolver as habilidades das candidatas para a vivência do reinado e a representação da festa. Depois do primeiro encontro, no próximo domingo, reservado às candidatas e à comissão organizadora, acontecerá, ainda, uma série de ações, como fotos oficiais, ensaios do espetáculo, participação em programas de rádio, entre outras.

Um destaque da programação é a imersão de dois dias no Hotel Ibis, programada para 12 e 13 de março. Nesta ocasião, as candidatas terão diversas oficinas preparatórias. Segundo Liége Brusius, diretora-cultural da AMIFEST, a ação contará com vivências teóricas e práticas sobre os temas mais exigidos ao longo do reinado: habilidade de comunicação, desenvoltura no universo digital, gentileza, simpatia, apresentação pessoal, cultura, comprometimento, responsabilidade, conhecimento sobre a festa, a cidade e o voluntariado. Estas temáticas serão abordadas por convidados especiais da AMIFEST.