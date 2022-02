Projeto seleciona 50 famílias de Ivoti para prática de compostagem

Famílias ivotienses que estiverem interessadas em diminuir os resíduos depositados na natureza, contribuindo com o meio ambiente, têm uma oportunidade especial em aberto. Serão 50 selecionados para participar, de forma gratuita, do projeto Compostaí, com a implantação da prática de compostagem. A ação faz parte do projeto ambiental da engenheira química Fernanda Klauck, um dos vencedores de edital lançado em 2021. Além da disponibilização do material necessário (composteira, minhocas, terra e serragem), os participantes passarão por treinamentos. "A compostagem nada mais é do que a destinação ambientalmente adequada da matéria orgânica", explica Fernanda.

A inscrição deve ser feita pelo link https://forms.gle/vimE3YMzp8MvhNdy6. Em caso de dúvidas, interessados podem entrar em contato pelo fone (51) 98517-5990 ou e-mail [email protected] As famílias devem ser de até 4 pessoas.