Prefeitura de Estrela dobra vagas no contraturno escolar

A Educação Infantil da rede municipal iniciou na última semana para mais de 1.5 mil bebês e crianças de 0 a 5 anos, atendidas em turno integral nas 13 escolas da rede municipal (Emeis) que são voltadas a este público. Na próxima segunda-feira (21) será a vez do retorno de mais de 2.3 mil estudantes do Ensino Fundamental. E para cerca de 700 destes, com um privilégio quase igual aos dos pequenos das Emeis: o direito de passar mais um turno na companhia de colegas no projeto batizado de Mais Aprender, em atividades orientadas pelos profissionais da rede, e inclusive com direito à alimentação, para muitos a única do turno inverso.

O número de jovens que serão assistidos pelo projeto mais do que dobrou em relação ao período pré-pandemia; será seis vezes maior que em 2021 e agora atenderá de forma mais equilibrada a estudantes de todas as nove escolas municipais do Ensino Fundamental (Emefs). O início do Mais Aprender está programado para o dia 07 de março. Familiares responsáveis já receberam cartas de intenção e em breve serão passadas orientações gerais.

Apesar de não ser uma obrigação exigida por lei, o contraturno escolar para os alunos do Ensino Fundamental no município vem ganhando atenção muito grande por parte da Secretaria Municipal de Educação (Smed). Esta fechou novas parcerias, realizou benfeitorias e obras nas escolas e espaços que serão utilizados, realizou aquisições de materiais e providenciou a contratação de profissionais para que o número de crianças atendidas aumentasse. Antes da suspensão das aulas em razão da pandemia eram 300 vagas.

Em 2021 o contraturno escolar foi retomado, mas com pouco mais de 100 vagas em razão das limitações físicas e sanitárias. Agora, com a adoção de uma nova estratégia e dos investimentos realizados, serão cerca de 700 vagas oferecidas. "É um aumento considerável. De mais de 55% se comparado ao período antes da pandemia, que somente agora começa a ser retomado, e superior a 85% se considerarmos o último ano letivo", destaca a secretária Elisângela Mendes.

"Para tanto precisamos fazer ajustes, novas contratações, assinarmos novas parcerias, e isso tudo em meio a um processo de ainda muitas incertezas em razão da pandemia, visto que com a nova onda de contaminações até dias atrás não sabíamos nem se poderíamos retomar as aulas presenciais", afirma a titular da pasta.

A secretária da Educação explica que as ações da pasta vão seguir com o objetivo de sempre ampliar o número de atendidos e aprimorar os serviços.