Na terça-feira (15), em São Sepé, o Escritório da Cidadania e a Emate realizaram a entrega de 89 cestas básicas para as comunidades quilombolas no Passo dos Brum, Ipê, Vó Chinoca e Fundo do Formigueiro. Os alimentos foram doados pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, oriundas da ação do governo federal, por intermédio do Ministério da Cidadania e através da Fundação Cultural Palmares, para atender as famílias quilombolas.