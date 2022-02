Lajeado seleciona 90 vagas de estágio

Estudantes interessados em atuar como estagiários na Prefeitura de Lajeado podem se inscrever em um novo processo seletivo. As inscrições para 90 vagas e para a formação de Cadastro Reserva para estudantes de nível superior, médio e técnico estão abertas até as 23h59 do dia 03 de março. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/RS): https://www.cieers.org.br/.

O processo seletivo será realizado na forma de sorteio eletrônico pelo CIEE/RS no dia 9 de março.

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 978,41 para o nível Superior, R$ 890,71 para o nível Técnico e R$ 701,42 para o Ensino Médio. Além disso, o estagiário recebe vale-transporte, que varia de R$ 100,30 para a realização das atividades em apenas um turno até R$ 200,62 para atividades realizadas em dois turnos.