Sapucaia do Sul busca investimentos em saúde

O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, esteve em reunião com a secretária Estadual da Saúde , Arita Bergmann na tarde desta quarta-feira (16).

A principal pauta da reunião foi sobre o aumento de recursos para a ampliação no número de cirurgias eletivas e início de cirurgias em oftalmologia. Também foi discutida a criação do serviço na área de oncologia no Hospital Getúlio Vargas, uma necessidade antiga da população sapucaiense.

Além disso, também foi debatido a ampliação de atendimentos de especialidades e demais melhorias para a saúde da nossa cidade.

O diretor-geral do HMGV, Tércio Tedesco também esteve presente e apresentou a modernização do Hospital Municipal Getúlio Vargas.

Também participaram da reunião a diretora estadual do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Lisiane Fagundes, e o diretor estadual do Departamento de Regulação Estadual, Eduardo Elsade.