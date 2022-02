Contrato de gestão compartilhada entre FUCS e Hospital de Bom Jesus é assinado

A Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) e Fundação Amigos do Hospital de Bom Jesus assinaram na terça-feira (15) o contrato de gestão compartilhada do hospital municipal. A parceria visa melhorar ainda mais o atendimento da instituição de saúde que, com isso, poderá tornar-se referência regional para a população da região dos Campos de Cima da Serra, utilizando a expertise do Hospital Geral de Caxias, gerido pela FUCS, na otimização dos serviços prestados. A gestão compartilhada envolve a administração conjunta de receitas, despesas, processos e rotinas hospitalares por profissionais das duas instituições

A intermediação da parceria foi realizada pelo deputado Carlos Búrigo (MDB), que reuniu informações e as partes envolvidas em audiências com a Secretária Estadual da Saúde para encaminhar a pauta. A prefeita de Bom Jesus Lucila Maggi (MDB), disse que desde que assumiu a administração em 2021 tinha uma grande preocupação com o futuro do hospital. "Há quase um ano atrás recebemos a visita da Vigilância de Saúde para fechar as portas da instituição. Inconformada, falei com Deus, e fomos em busca de impedir que isto acontecesse". Em seguida foram iniciadas as primeiras tratativas com a FUCS. "Hoje se concretiza algo que marcará o início de um novo tempo para Bom Jesus e região", ressalta a prefeita.

A confirmação da gestão compartilhada permitiu, também, a destinação de R$ 600 mil do programa Avançar na Saúde para a reforma e qualificação do Hospital de Bom Jesus, que também teve o envolvimento de Búrigo. "A saúde dos Campos de Cima da Serra está na nossa agenda desde o primeiro dia como deputado. Os importantes passos conquistados foram possíveis graças ao envolvimento de muita gente, como a prefeita Lucila, o vice-prefeito Diogo, que é o atual interventor do hospital, e os funcionários da instituição, além de muitas lideranças locais que sempre estiveram conosco nessa luta", destaca o deputado.