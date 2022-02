Começam melhorias da estrada ERS-512, em Pejuçara

Mais de R$ 3 milhões estão sendo investidos pelo governo do Estado nas obras de recuperação da ERS-512, em Pejuçara, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Os serviços vão renovar as condições de tráfego no trecho de 8,9 quilômetros que ligam o município à BRS-285 - um dos principais corredores rodoviários gaúchos.

Os trabalhos envolvem intervenções nas camadas do pavimento - incluindo reparos na drenagem - e a implantação de uma nova capa asfáltica nos pontos críticos.

"Dessa forma, proporcionaremos mais eficiência no escoamento da produção agrícola e no deslocamento da população a outras cidades das regiões Noroeste Colonial, Celeiro, Fronteira e Missões", detalha o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Com estradas melhores, aumentamos a autoestima das comunidades, além de criamos condições para atrair investimentos e fortalecer a economia", salienta.

Segundo o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, as melhorias na ERS-512 iniciaram este mês e devem ser concluídas em abril.

"Partimos de um levantamento técnico para programar os serviços nos pontos que necessitam de ações mais intensas, com intervenções nas camadas profundas do pavimento. Com isso, conseguiremos dar mais durabilidade à rodovia e mais segurança na circulação dos veículos", complementa Faustino.

"Encerraremos os trabalhos com uma nova pintura da pista, de modo que a sinalização fique mais visível aos usuários do trecho", antecipa o dirigente do Daer.