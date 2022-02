Obras de manutenção da EGR avançam no Vale do Taquari

As obras de manutenção asfáltica executadas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) no Vale do Taquari estão em ritmo acelerado. Iniciados no último dia 7 de fevereiro, os trabalhos realizados na ERS-129, entre Muçum e Encantado, e na RSC-453, em Cruzeiro do Sul, já estão demonstrando avanço.

Na ERS-129, o serviço começou no segmento da ponte da Barra do Guaporé, para corrigir um ressalto, que causava um desnível na estrutura da pista. Paralelamente, as equipes da EGR também trabalham na manutenção do pavimento asfáltico da estrada no Km 82, em Encantado, dando continuidade aos serviços até Muçum.

Já em Cruzeiro do Sul, estão sendo executados reparos na RSC-453, na altura do km 17 da rodovia, nas proximidades da praça de pedágio do município. Além desses trabalhos, a EGR tem executado obras de manutenção na ERS-130, em frente ao Posto do Arco, em Lajeado.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, a empresa tem atuado de forma consistente para qualificar as condições de trafegabilidade das rodovias e busca preservar o bem-estar dos usuários. "Tanto a ERS-129, quanto a RSC-453 são corredores logísticos para quem circula pela região. Como o Vale do Taquari possui muitas indústrias e tráfego pesado, essas obras são essenciais para o desenvolvimento", destaca.

O corpo técnico da empresa orienta os motoristas a dirigirem com prudência, de acordo com as sinalizações e os limites de velocidade estipulados nas rodovias.