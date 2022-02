Construção do Centro de Bem-Estar Animal de Gramado está em fase de projeto

As Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Governança e Desenvolvimento Integrado estão iniciando, ao lado do prefeito Nestor Tissot, projetos para a construção do Centro de Bem-Estar Animal de Gramado. Parte dos recursos necessários já foram doados pelo Ministério Público, cerca de R$ 1 milhão. O local, que ainda não será divulgado pelo Executivo para que não ocorra abandonos nas imediações, será destinado para cães e gatos vítimas de maus-tratos e abandono.

A nova estrutura terá espaço para o canil e gatil, sendo que a proposta é ofertar aos animais um amplo espaço para recreação e a prática de atividades físicas. Além disso, o local, que dispõem de aproximadamente 1,8 hectares, contará com sala de atendimento, sala de cirurgias, isolamento, espaço do adotante, sala de adoções e recepção. “Queremos incentivar as adoções. O espaço não seja utilizado como um depósito de animais. Queremos dar uma vida digna a eles”, disse, Maria de Lurdes Hencke, secretária de Meio Ambiente.

Orçado em cerca de R$ 2 milhões, o Centro de Bem-Estar Animal de Gramado terá capacidade para atender até 150 animais. Atualmente o município atende 268 animais, entre cães e gatos, abrigados na Linha 28 e em outros estabelecimentos da Região. A Secretaria de Saúde intensificou as ações e campanhas de doações. Somente em janeiro 36 animais receberam um novo lar. Após a conclusão e inauguração do Centro, o atual abrigo será desativado e os animais realocados para o novo espaço.