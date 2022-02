Arrecadação com o IPTU deve aumentar 36,8% em Rio Grande

Ampliar a capacidade de escoamento da água das chuvas e reduzir os alagamentos para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Estes foram os objetivos das obras de drenagem realizadas em pontos como as ruas Major Carlos Pinto e Val Porto, no centro da cidade. As duas intervenções, já concluídas, exigiram um investimento total de R$ 112 mil e só puderam ser realizadas graças a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que no ano passado foi de R$ 19 milhões. Para este exercício a estimativa da Prefeitura do Rio Grande é de arrecadar até R$ 26 milhões com o imposto, isso representa um incremento de 36,84% com relação ao ano passado.

De acordo com o secretário da Fazenda, Cristian Kuster o aumento estimado está baseado em campanhas de incentivo a manter os pagamentos em dia, de demonstração dos benefícios da comunidade com a aplicação dos recursos arrecadados e, ainda, com base na reposição da inflação cujo índice fechou 2021 em 10,06%.

"A arrecadação do IPTU é importantíssima, uma vez que o imposto é utilizado para proporcionar melhorias de infraestrutura dentro da cidade, principalmente frente ao déficit projetado de R$ 84 milhões para 2022, por isso fazemos este chamamento para que os cidadãos rio-grandinos coloquem o imposto em dia, porque eles certamente verão as melhorias que a cidades está recebendo", diz.

Todo o dinheiro arrecadado com o imposto é destinado ao caixa único do Município, de onde saem os recursos para os mais variados fins como: financiamento de projetos, ações de zeladoria da cidade, manutenção da sinalização de trânsito, obras de pavimentação e drenagem, revitalização de espaços públicos, entre outras.

Os contribuintes que quiserem fazer o pagamento do IPTU em cota única, têm até o dia 10 de março para aproveitar o desconto de 10%. A partir de abril a compensação passa a ser feita de forma parcelada, em até seis vezes sem juros. O pagamento pode ser realizado em qualquer banco ou lotérica.

A Secretaria da Fazenda orienta aos contribuintes que não receberam o carnê impresso através dos Correios podem emiti-lo por meio do aplicativo "Cidade Fácil". Outra opção é fazer a solicitação do carnê pelos números de WhatsApp (53) 9146-5435 ou (53) 9177-4278. Também é possível retirar as guias presencialmente na secretaria de segunda-feira a sexta-feira, das 12h45 às 17h30, na rua Marechal Floriano Peixoto, 201.