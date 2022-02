Prefeitura de São Leopoldo inicia obra de revitalização do canal do dique

Nesta quarta-feira (16) o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, acompanhou o início da obra de revitalização do canal do dique do Rio dos Sinos. A medida visa garantir a retirada de plantas que prejudicam o sistema de contenção de cheias evitando uma possível enchente no período de chuvas.

Com a licença ambiental expedida está ocorrendo retirada da vegetação na margem do rio, que dificulta a passagem de água, ocasionando inundações e prejuízos aos moradores próximos. A primeira etapa ocorre no canal localizado entre a ponte Henrique Roessler e o final da rua da Praia. O documento libera a ação em 1,8 mil metros e as árvores da região estão mapeadas e quantificadas pela licença.

Vanazzi recordou a falta de investimentos por parte do Governo Federal e sobre o caráter preventivo que a obra proporciona. “Em 2012, a gente fez um convênio com o Governo Federal e ocorreu uma adequação do canal e a retirada da vegetação dos diques foi iniciada. A gestão municipal de 2013 a 2016 perdeu o convênio e inclusive tivemos que devolver verbas para o Planalto. Hoje, não recebemos nenhum centavo de Brasília para este tipo de ação e estamos investindo recursos próprios, por que eu não posso correr o risco de deixar um ponto de estrangulamento de vazão do rio. Assim evitamos o transbordamento do rio no período de chuvas constantes. Sem essa obra e em caso de enchente teremos problemas graves na Campina, no Rio dos Sinos, na Brás e na metade do Centro. Temos exemplos dramáticos que ocorreram em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Nosso investimento é para evitar uma possível tragédia”, frisou o prefeito.

O titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam), Anderson Etter, explicou que a remoção da vegetação recebeu o devido licenciamento ambiental após um criterioso estudo técnico das equipes da secretaria. “Este tipo de autorização de manejo considera todos os aspectos que devem ser adotados na realização desse tipo de processo. A comunidade precisa entender a necessidade de minimizar os riscos oferecidos pela vegetação na integridade estrutural do Sistema de Proteção Contra as Cheias, conhecidos como diques. Além disso, também consideramos as recomendações técnicas do estudo de escoamento e vazões críticas no rio, realizado pela Diretoria de Controle de Cheias do Rio dos Sinos”, apontou.

O secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor, reforçou a necessidade de evitar uma tragédia que pode desabrigar cerca de 50 mil pessoas. “A retirada da vegetação garante a condição de melhor funcionamento para o sistema de contenção das cheias e evita o transbordamento do rio nos períodos de chuvas constantes. Por conta da importância da correta manutenção do sistema contra as cheias, a prefeitura vai realizar o serviço para a segurança da nossa população”, disse.

O titular da Semov, Geraldo Passos, comentou sobre o trabalho a ser realizado. “A prefeitura está tomando essa iniciativa e a ideia é abrir e ampliar o canal para que nas cheias o rio tenha maior vazão, evitando o transbordamento. A Semov vai entrar com máquinas limpando a área, conhecida como pulmão do rio. É uma obra de extrema importância para evitar uma possível tragédia. Pensamos também em ser um espaço que a comunidade possa utilizar nos períodos secos”, disse.

O diretor de Controle de Cheias, Antônio Geske, destacou que o diagnóstico detalhado de todo o sistema envolveu um planejamento integrado. “As ações devem se concentrar principalmente nas questões de desenvolvimento urbano. Levamos em conta os aspectos do rio que possui uma vazão grande nas partes mais acima e aqui tem como características se espalhar para os banhados. Como as áreas de banhados diminuíram, é necessário que o canal não esteja obstruído para evitar o transbordamento através do talude do rio”, enfatizou.