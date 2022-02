Atendimento na Central de Vagas de Caxias do Sul é reforçado

A secretária da Educação de Caxias do Sul, Sandra Negrini, determinou reforço nas equipes da Central de Vagas para agilizar o atendimento a pais, mães e responsáveis de alunos que precisam resolver questões relacionadas a matrículas na rede pública. A decisão foi tomada após a titular pasta visitar o local e conversar com a coordenação do setor.

Além de mais servidores no atendimento, o horário foi ampliado, passando a ser das 8h30 às 16h30. Desde esta quarta-feira (16) também são distribuídas senhas com agendamento para cada família e fichas para todos os que estivem na fila. Estes procedimentos são válidos até a sexta-feira (18) e para a próxima semana, de segunda a quarta. Após este período, serão designadas escolas para todos os inscritos, respeitando os critérios definidos legalmente. A expectativa é que até 28 de fevereiro todos os estudantes estejam designados para uma escola.

Para a secretária, o alinhamento entre Smed e 4ª Coordenadoria Regional de Educação, com reforço no atendimento e novos procedimentos, dará mais celeridade às inscrições. “Reconhecemos que a frequência de estudantes e crianças na escola, entre os quatro e 17 anos, é obrigatória para a educação básica, além de ser um direito. É dever do Estado e da família assegurar esse direito. Estaremos sempre unidos com demais órgãos públicos e toda sociedade para assegurar acesso à educação com qualidade”, assegurou