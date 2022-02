VRS-863, em Imigrante, recebe obras de recuperação asfáltica

Os usuários que transitam na VRS-863, em Imigrante, poderão contar em breve com condições renovadas de trafegabilidade. O Governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – iniciou nesta semana a recuperação da via que liga a área central da cidade à localidade de Daltro Filho, no Vale do Taquari.

As intervenções no trecho de 4,39 quilômetros receberam o aporte de aproximadamente R$ 2 milhões do Plano de Obras do programa Avançar. "Investir em rodovias é proporcionar desenvolvimento aos nossos municípios e bem-estar à população", sintetiza o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Assim que os trabalhos na VRS-863 estiverem concluídos, certamente os moradores de Imigrante terão mais conforto e segurança para o transporte da produção agrícola e o deslocamento a outras cidades do Vale do Taquari", acrescenta.

Segundo o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, os trabalhos incluem a reconstrução de trechos onde o asfalto apresenta maior sinal de desgaste. “Também haverá limpeza dos dispositivos de drenagem e correções em pontos onde a superfície do pavimento apresenta desníveis", detalha. "Projetamos a finalização dos serviços para março, após uma nova pintura de sinalização da pista."