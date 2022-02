Carnês do IPTU já são entregues nas residências em Parobé

https://parobe.atende.net, A Prefeitura de Parobé iniciou essa semana a distribuição de carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2022. A versão on-line também estará disponível para consulta e impressão no site da Prefeitura a partir de 20 de março, disponíveis no site da Prefeitura de Parobé emno ícone Emissão de Guias de IPTU, podendo ainda ser solicitada pelo Whatsapp (51)99181-8658, ou diretamente na Seção de Fiscalização e Controle Tributário junto a Prefeitura.

O contribuinte tem até o dia 29 de março para quitar a cota única com 20% de desconto ou a primeira das duas parcelas, com 10% de desconto. Também há a opção de parcelamento em 5 vezes com 5% de desconto. Quem optar pelo pagamento em 10 vezes, sem desconto, com parcelas mínimas de R$ 61,65, também deve fazer o pagamento da primeira parcela até o dia 29 de março.

O carnê que está sendo entregue conta com divisão de cores nos boletos para ajudar a identificação das modalidades de pagamento: boleto na cor amarela (pagamento em parcela única), boleto na cor azul (pagamento em duas parcelas) e boleto na cor branca (pagamento em cinco parcelas). Quem optar pelo pagamento em 10 vezes, deve retirar o boleto diretamente na Seção de Fiscalização e Controle Tributário junto a Prefeitura, ou solicitar pelo Whatsapp (51)99181-8658.

Segundo o prefeito Diego Picucha, equipes do Setor Tributário, devidamente identificadas, estão fazendo a entrega dos carnês diretamente na casa dos contribuintes. "Os recursos arrecadados com o IPTU são fundamentais para a manutenção e custeio do município. Esses recursos são aplicados em obras de interesse público, tais como construção e manutenção de estradas, como a Estrada do Pinhal, na educação, onde mais de R$ 5 milhões foram investidos em obras de ampliação e reforma de unidades escolares; em investimento em saúde, como a entrega de 3 novas UBSs que ocorreu desde o ano passado, com as UBSs Alvorada, Vila Nova e Integração; na aquisição de medicamentos e na ampliação do atendimentos; entre muitas outras ações", cita o prefeito como exemplos de aplicação destes recursos.