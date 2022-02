Famílias quilombolas de São Sepé recebem cestas básicas

Na terça-feira (15), em São Sepé, o Escritório da Cidadania e a Emater/RS-Ascar realizaram a entrega de 89 cestas básicas para as comunidades quilombolas no Passo dos Brum, Ipê, Vó Chinoca e Fundo do Formigueiro. Os alimentos foram doados pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, oriundas da ação do governo federal, por intermédio do Ministério da Cidadania e através da Fundação Cultural Palmares, para atender as famílias das comunidades quilombolas situada no município de São Sepé.

No momento da entrega, além de grande parte das famílias beneficiadas, estiveram presentes as líderes das comunidades Aida Maria e Neida, encarregadas de realizar as entregas das cestas para as famílias que não puderam comparecer.