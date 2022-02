Educação de Estrela dobra vagas no contraturno escolar

A Educação Infantil da rede municipal iniciou na última semana para mais de 1.5 mil bebês e crianças de 0 a 5 anos, atendidas em turno integral nas 13 escolas da rede municipal (Emeis) que são voltadas a este público. Na próxima segunda-feira (21) será a vez do retorno de mais de 2.3 mil estudantes do Ensino Fundamental. E para cerca de 700 destes, com um privilégio quase igual aos dos pequenos das Emeis: o direito de passar mais um turno na companhia de colegas no projeto batizado de Mais Aprender, em atividades orientadas pelos profissionais da rede, e inclusive com direito à alimentação, para muitos a única do turno inverso.

O número de jovens que serão assistidos pelo projeto mais do que dobrou em relação ao período pré-pandemia; será seis vezes maior que em 2021 e agora atenderá de forma mais equilibrada a estudantes de todas as nove escolas municipais do Ensino Fundamental (Emefs). O início do Mais Aprender está programado para o dia 07 de março. Familiares responsáveis já receberam cartas de intenção e em breve serão passadas orientações gerais.

Apesar de não ser uma obrigação exigida por lei, o contraturno escolar para os alunos do Ensino Fundamental no município vem ganhando atenção muito grande por parte da Secretaria Municipal de Educação (Smed). Esta fechou novas parcerias, realizou benfeitorias e obras nas escolas e espaços que serão utilizados, realizou aquisições de materiais e providenciou a contratação de profissionais para que o número de crianças atendidas aumentasse. Antes da suspensão das aulas em razão da pandemia eram 300 vagas.

Em 2021 o contraturno escolar foi retomado, mas com pouco mais de cem vagas em razão das limitações físicas e sanitárias. Agora, com a adoção de uma nova estratégia e dos investimentos realizados, serão cerca de 700 vagas oferecidas. “É um aumento considerável. De mais de 55% se comparado ao período antes da pandemia, que somente agora começa a ser retomado, e superior a 85% se considerarmos o último ano letivo”, destaca a secretária Elisângela Mendes. “Para tanto precisamos fazer ajustes, novas contratações, assinarmos novas parcerias, e isso tudo em meio a um processo de ainda muitas incertezas em razão da pandemia, visto que com a nova onda de contaminações até dias atrás não sabíamos nem se poderíamos retomar as aulas presenciais”, destaca a titular da pasta.

De acordo com Elisângela Mendes, além dos maiores investimentos gerais, inclusive em recursos humanos, a retomada do turno inverso com um maior número de crianças atendidas só foi possível graças à adoção da nova estratégia. “De uma maneira mais equilibrada e igualitária, passamos a atender a todos os alunos mais jovens dos 1° e 2º ano de todas as nove Emefs. Por exemplo, temos o caso da Emef Leo Joas, a maior escola do município, que não tinha o turno inverso para aluno algum. Agora todos dos dois primeiros anos poderão passar mais algumas horas na escola. Um alívio também talvez para pais e familiares, sendo que a maioria precisa trabalhar e não tem com quem deixá-los quando não estão no período escolar”, atesta.

“Claro que em alguns pequenos casos, de no máximo duas escolas, deixamos de atender no turno inverso a todos os alunos dos cinco anos do Ensino Fundamental, e a procura de alguns pais pela matrícula nessas escolas por causa do turno inverso já havia aumentado muito. Mas são estudantes já maiores. Houve uma uniformização dos direitos, para qual foi preciso o detrimento do atendimento a uma pequena parcela em benefício a uma parcela bem maior”, diz a secretária.





Elisângela explica que as ações da pasta vão seguir com o objetivo de sempre ampliar o número de atendidos e aprimorar os serviços. “Já haverá um aumento bastante significativo agora. Não há de momento como expandir ainda mais a oferta devido à falta de espaço físico e também de recursos pessoais, sendo que prezamos muito pelo que oferecemos. Não podemos desprezar que já há lista de espera no turno regular, o que também graças a muitos investimentos e estratégias adotadas havíamos zerado até a metade de 2021. Se a demanda voltou a crescer é porque o serviço oferecido é de qualidade”, comenta.

Locais e parcerias

Leticia Silveira Pires, de apenas 7 anos, frequenta o 2º ano da Emef Leo Joas. Pela primeira vez terá o contraturno. Sua mãe, Jucirineida Silveira, vê com muito entusiasmo a oportunidade para a filha. “Estamos há três anos em Estrela, então ainda não criamos muitas relações, laços de amizade até mesmo para ela. Quando não está na escola, está em casa. Por mais que tenha a nossa orientação, acorda mais tarde do que queremos, passa maior tempo do que desejamos na frente da TV ou mesmo com o celular na mão”, diz. “Mas a educação sempre se mostrou muito boa. Acreditamos que, com ela estando no contraturno, irá solidificar as amizades e passar mais tempo na realização de atividades mais úteis, até por ser uma época de muitas curiosidades e aprendizados”, atesta. A pequena Letícia concorda e se mostra ansiosa. “Até quero brincar mais, mas às vezes não há com quem. Na escola tenho meus amigos. Adoro conversar e estar com eles”, relata a estudante, que irá frequentar o turno inverso na Associação dos Moradores do Bairro da Indústrias (Ambi). Sesi e Associação dos Servidores Públicos Municipais de Estrela (Aspume) são outras associações parceiras do programa.